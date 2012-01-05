До Львова приїде найвідоміший мандрівник світу

Львів. 5 січня. УНІАН. 8-10 січня Львів відвідає британець Фред Фінн – найвідоміший мандрівник у світі. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Фред Фінн у 1983 році був занесений до Книги рекордів Гіннеса як «пасажир, який подолав найбільшу кількість кілометрів». Британець подолав 24 млн км, побував у 139 країнах. Фред Фінн одружився з українкою і оселився в Комсомольську. Він є другом Євро-2012 і послом «Міжнародних авіаліній України».

Британець 718 разів літав надзвуковим літаком «Конкорд», в тому числі перший і останній рейси лайнера. Фред Фінн уже бував у Львові, і наше місто є одним із найулюбленіших місць в Україні. Він вважає, що Львів має неперевершену атмосферу і дуже любить нашу каву.