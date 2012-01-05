П’яна бабуся потрапила під колеса легковика

Львів. 5 січня. УНІАН. 4 січня у селі Старий Яричів Кам’янко-Бузького району 28-річний водій автомобіля «ВAЗ-2109» скоїв наїзд на пішохода, 71-річну жінку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у лікарню міста Львова. Також медики встановили, що жінка на момент ДТП знаходилась у стані алкогольного сп’яніння.

Попередньо встановлено, що ця ДТП сталась через раптовий вихід жінки-пішохода на проїжджу частину дороги, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху.