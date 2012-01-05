Торік у Львові в ДТП загинуло 30 осіб

Львів. 5 січня. УНІАН. У 2011 році у Львові було зареєстровано 692 ДТП, у яких загинуло 30 осіб та травмовано – 857. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

ДАІ міста визначено 26 місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, тобто аварійно небезпечних ділянок дороги, де за статистикою найчастіше трапляються аварії, у яких гинуть і травмуються люди.