До Львова прибув міністр культури
14:18, 05 січня 2012Львів
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Відвідав цирк
Львів. 5 січня. УНІАН. 4 – 6 січня міністр культури Михайло Кулиняк перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, під час поїздки Михайло Кулиняк ознайомився з ходом ремонтних робіт у Львівському державному цирку.
Окрім цього, міністр проведе робочу зустріч з керівництвом Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької та Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.
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