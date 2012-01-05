До Львова прибув міністр культури

Львів. 5 січня. УНІАН. 4 – 6 січня міністр культури Михайло Кулиняк перебуває з робочою поїздкою у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України, під час поїздки Михайло Кулиняк ознайомився з ходом ремонтних робіт у Львівському державному цирку.

Окрім цього, міністр проведе робочу зустріч з керівництвом Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької, Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької та Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.