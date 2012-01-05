У Львові на пішохідному переході збили підлітка
14:19, 05 січня 2012Львів
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Потерпілого відпустили
Львів. 5 січня. УНІАН. 4 січня у Львові на перехресті вулиць Стрийська-Максимовича 44-річний водій автомобіля «Сітроен» збив 16-річного львів’янина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Попередні причини ДТП – порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху, який не надав перевагу пішоходу, що рухався через пішохідний перехід.
Унаслідок автонаїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та після огляду лікарями був відпущений додому.
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