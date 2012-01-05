У Львові на пішохідному переході збили підлітка

Львів. 5 січня. УНІАН. 4 січня у Львові на перехресті вулиць Стрийська-Максимовича 44-річний водій автомобіля «Сітроен» збив 16-річного львів’янина.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Попередні причини ДТП – порушення водієм автомобіля правил дорожнього руху, який не надав перевагу пішоходу, що рухався через пішохідний перехід.

Унаслідок автонаїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та після огляду лікарями був відпущений додому.