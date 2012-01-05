У Львові на Різдво відкриють льодяний бар

Львів. 5 січня. УНІАН. 7 січня у Львові на площі Ринок відкриють єдиний в Україні Ice-house. Про це УНІАН повідомили у Львівській міській раді.

Білий купол висотою 9 м та площею 154 м кв – саме такою постане перед відвідувачами одна з головних цікавинок цьогорічного Різдвяного ярмарку.

Діятиме Ice-house щоденно з 10.00 до 20.00. Тут відбуватимуться екскурсії, а після 20.00 – запальні вечірки.

«У середині Ice-house розташуються унікальні льодові скульптури присвячені Євро-2012 у Львові. Також, окрім екскурсій, на відвідувачів чекають запальні вечірки, смачні напої з оригінальних льодових склянок, а також багато інших сюрпризів», - зазначають організатори.

Діятиме Ice-house до березня.