На підприємстві загинув працівник лісового господарства
14:26, 05 січня 2012Львів
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Стаж роботи 2,5 років
Львів. 5 січня. УНІАН. У Львівській області 3 січня в цеху на підприємстві «Славське лісове господарство» було смертельно травмовано 41-річного чоловіка.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області, відомство проведе спеціальне розслідування причин та обставин нещасного випадку.
«У цеху розпилювання деревини під час подачі шестиметрової колоди на круглопильний верстат повздовжнього розкрою було смертельно травмовано 41-річного робітника цеху», - зазначають у прес-службі.
Стаж роботи потерпілого на підприємстві 2 роки 5 місяців.
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