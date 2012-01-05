На підприємстві загинув працівник лісового господарства

Львів. 5 січня. УНІАН. У Львівській області 3 січня в цеху на підприємстві «Славське лісове господарство» було смертельно травмовано 41-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Теруправління Держгірпромнагляду у Львівській області, відомство проведе спеціальне розслідування причин та обставин нещасного випадку.

«У цеху розпилювання деревини під час подачі шестиметрової колоди на круглопильний верстат повздовжнього розкрою було смертельно травмовано 41-річного робітника цеху», - зазначають у прес-службі.

Стаж роботи потерпілого на підприємстві 2 роки 5 місяців.