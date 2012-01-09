На Львівщині виявили “Лексус”, який шукали 4 роки

Львів. 9 січня. УНІАН. У Львівській області інспектори ДАІ за допомогою пристрою сканування «Рубіж» виявили автомобіль марки «Лексус», яким керував житель міста Києва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

За результатами проведеної перевірки було встановлено, що даний автомобіль знаходився у розшуку як викрадений ще у 2008 році.

Водія та автомобіль було доставлено у Кам’янко-Бузький райвідділ міліції для подальшого з’ясування обставин у цій справі.