На Львівщині виявили “Лексус”, який шукали 4 роки
12:08, 09 січня 2012Львів
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Викрали в 2008 році
Львів. 9 січня. УНІАН. У Львівській області інспектори ДАІ за допомогою пристрою сканування «Рубіж» виявили автомобіль марки «Лексус», яким керував житель міста Києва.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
За результатами проведеної перевірки було встановлено, що даний автомобіль знаходився у розшуку як викрадений ще у 2008 році.
Водія та автомобіль було доставлено у Кам’янко-Бузький райвідділ міліції для подальшого з’ясування обставин у цій справі.
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