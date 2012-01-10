Ахметов купив акції «Західенерго»

Київ. 10 січня. УНІАН. ДТЕК Holdings Ltd дав згоду на придбання 45,103% держпакета акцій «Західенерго» за ціною 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про це була обнародувана під час сьогоднішнього засідання конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з продажу держпакета «Західенерго»

Під час засідання комісії зазначалось, що за результатами проведення незалежного оцінювання держпакета даної енергокомпанії, як того вимагає законодавство при проведенні конкурсу з одним учасником, 45,103% «Західенерго» було оцінено оцінювачем в 1 млрд. 897 млн. 600 тис. грн.

Оскільки результат цієї оцінки є нижчим, ніж запропонована покупцем ціна за пакет, ФДМУ запропонував ДТЕК Holdings Ltd придбати приватизований пакет енергокомпанії за заявленою раніше покупцем ціною.

Нагадаємо, під час приватизаційного конкурсу з продажу 45,103% держпакета акцій «Західенерго» єдиний учасник конкурсу – ДТЕК Holdings Ltd - запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс щодо «Західенерго» відбувся 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії ДТЕК.