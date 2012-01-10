На Львівщині автобус зіткнувся з легковиком

Львів. 10 січня. УНІАН. У Львівській області поблизу села Сапіжанка Кам’янка-Бузького району водій ВАЗу виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автобусом КІА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС України.

На момент ДТП в автобусі перебувало 30 осіб, з них 3 дітей.

Внаслідок зіткнення дві особи загинули на місці події та три особи були травмовані. Всі постраждалі знаходились у легковому автомобілі, загиблих та травмованих серед пасажирів автобусу немає.

Рятувальники за допомогою спецобладнання вивільнили загиблих та травмованого водія з легкового автомобіля.

Рух на автодорозі не припинявся.