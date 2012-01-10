Львів прийняв бюджет на 2012 рік

Львів. 10 січня. УНІАН. У Львові під час сесії міськради депутати затвердили головний фінансовий документ міста.

Як повідомили УНІАН у львівській міській раді, загальний обсяг доходів міського бюджету на 2012 рік затверджено у розмірі 2 млрд. 424 млн. 462,1 тис. грн, у тому числі, загальний фонд міського бюджету становить 1 млрд. 502 тис. 218,9 грн, бюджет розвитку – 204 млн. 789 тис. грн, офіційні трансферти – 598 млн. 124,8 тис. грн, дорожній фонд – 9 млн. 426,2 тис. грн, цільовий фонд – 500 тис. грн, власні надходження бюджетних установ – 55 млн. 947,2 тис. грн, фонд охорони навколишнього природного середовища – 9 млн. 43,4 тис. грн, субвенція з державного бюджету на ремонт доріг – 44 млн. 412,6 тис. грн.

Міський голова Андрій Садовий після прийняття бюджету заявив, що такого складного фінансового документу у Львові ще не було.

Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2012 рік прийнято у розмірі 2 млрд. 501 млн. 408,2 грн, у тому числі: загальний фонд – 2 млрд. 96 млн. 343,7 грн, бюджет розвитку – 281 млн. 735,1 тис. грн, дорожній фонд – 9 млн. 426,2 тис. грн, цільовий фонд – 500 тис. грн, власні надходження бюджетних установ – 55 млн. 947,2 тис. грн, фонд охорони навколишнього природного середовища – 9 млн. 43,4 тис. грн, субвенція з державного бюджету на ремонт доріг – 44 млн. 412,6 тис. грн, кредитування – 4 млн. грн.