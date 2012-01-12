У Львові затримали „липового” майора міліції

Львів. 12 січня. УНІАН. У Львові затримали чоловіка, який вдавав із себе майора міліції виступаючи у формі працівника міліції в одному із карооке-барів міста.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, псевдоміліціонер одягав форму майже щодня і в ній йшов співати до одного з міських караоке-барів. Відвідувачі були переконані, що перед ними виступає справжній міліціонер.

«Мене знають як майора міліції. І ставляться до мене відповідно», - зізнався правоохоронцям затриманий.

„Псевдоміліціонер переконує - не хотів нікого дурити. Мовляв, для нього це був лише спосіб самовираження. Коли в нього після чергового „концерту” працівники міліції попросили пред’явити документи - простягнув їм «липове» посвідчення майора міліції. Самозванця затримали та доставили до райвідділку. Вже тут він зізнався, що міліцейську форму вдягає не вперше. Стати правоохоронцем вирішив, коли втратив роботу. Розуміючи, що до міліцейських лав у його віці вже навряд чи візьмуть, чоловік обрав собі інший шлях - виготовив підроблене посвідчення, купив однострій та перевтілився у майора міліції”, - зазначається у повідомленні СЗГ.

В афериста вилучили ще й генеральське посвідчення. Тож є підозри, що перш ніж перевтілитись у майора міліції, самозванець приміряв на себе ще вищий ранг.

Порушено кримінальну справу за підробку документів. Псевдоміліціонеру загрожує до двох років обмеження волі.

