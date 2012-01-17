У Львові протестують проти нової транспортної мережі

Львів. 17 січня. УНІАН. Під стінами Львівської міськради відбувся мітинг з вимогою відмінити нову транспортну схему Львова.

Співорганізатор акції «Спасибі меру Садовому за те, що пішки йдем додому» Ярина Волошин розповіла, що активісти зібрали дуже багато звернень від громадян, зокрема, голосів у соціальних мережах, де люди кардинально не задоволені транспортною схемою і вимагають її відміни. Представники різних мікрорайонів міста виступили на пікеті і заявили, що вимагають скасування нової транспортної схеми або ж впровадження додаткових маршрутів у ту чи іншу частину міста.

У коментарі депутат Львівської міськради від «Свободи» Юрій Михальчишин розповів, що у місті стався юридичний колапс, позаяк тендери на перевідників уже проведені, тому, за його словами, відмінити транспортну схему буде дуже не просто.

Юрій Михальчишин зазначив, що депутати спільно з громадою міста збираються напрацювати дуже багато поправок до цієї транспортної схеми. Ці поправки від сьогодні протягом тижня будуть передавати особисто в руки міському голові Андрієві Садовому. Серед цих поправок є дуже багато зауважень стосовно руху маршрутів, їх зупинок та їх корекції.

«Це буде стосуватися дуже багатьох маршрутів», – наголосив Юрій Михальчишин.

Він зазначив, що є ще два моменти, які чомусь не врахували при введенні транспортної схеми. По-перше, у місті абсолютно не напрацьована транспортна інфраструктура, тому зараз, у зимовий період, люди не мають накриття на зупинках. Крім того, немає логіки в розміщенні багатьох зупинок.

Юрій Михальчишин підкреслив, що акцію організували не політичні партії, а самі громадяни Львова, але «Свобода» з радістю їх підтримає і разом з ними піде до міського голови.

Ярина Волошин зазначила, що наступна акція відбудеться наступного тижня у вівторок, о 14 год., щоб львів’яни побачили як міський голова відреагував на їх зауваження.

Учасники акції тримали в руках плакати, частина яких стосувалася повернення маршруток в ту чи іншу частину міста, інші просто зверталися до міського голови на кшталт: «Садовий – буржуйський шут, поверни старий маршрут», «Львів’яни не дурні, дурні – при владі», «Який хворий розум придумав їхати з Чорновола на Зелену через Привокзальну».

Після закінчення акції Ярина Волошин вигукнула: «Сьогодні ми з плакатами, а завтра з автоматами».

Наприкінці організатори акції віднесли в приймальню Андрія Садового своє звернення, де зазначалися конкретні вимоги щодо вдосконалення транспортної схеми.

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