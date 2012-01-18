Перевізники заявляють, що у мерії Львова з них „роблять крайніх”

Львів. 18 січня. УНІАН. В ТзОВ „Фіакр-Львів” заявляють, що у підприємства є достатня кількість автобусів для здійснення перевезень пасажирів у Львові, натомість „окремі чиновники управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради, котрі здійснюють перевірку маршрутів міста Львова, мають упереджене ставлення до нашого підприємства”.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ТзОВ „Фіакр-Львів”.

„ТзОВ «Фіакр-Львів» заявляє, що підприємство працює у відповідності із умовами договору, який укладений між Львівською міською радою та підприємством за результатами конкурсу з визначення перевізника на автобусних маршрутах загального користування. ТзОВ «Фіакр-Львів» тільки у 2011 році закупило більше 20 нових автобусів, в тому числі десять - пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями - на загальну суму понад 7,5 млн. Разом з цим, для комфорту мешканців Львова цього року ми плануємо закупити нові низькопідлогові автобуси великої пасажиромісткості”, - зазначається у повідомленні.



У ТзОВ „Фіакр-Львів” наголошують на тому, що „окремі чиновники управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради, котрі здійснюють перевірку маршрутів міста Львова, мають упереджене ставлення до нашого підприємства, адже механізм перевірки роботи транспортних підприємств Львова залишається непрозорим”.



У повідомленні ТзОВ „Фіакр-Львів” також зазначається, що „депутат Львівської міської ради від ВО «Свобода» Євген Білінський справді є одним із учасників нашого підприємства, однак його частка власності в підприємстві є незначною, тому він одноосібно не впливає на ухвалення рішень. Вважаємо, що поширена інформація в ЗМІ насамперед спрямована на дискредитацію одного з найдавніших учасників ринку перевезень міста Львова та на тиск на підприємство, один з учасників якого веде активну політичну діяльність”.

На підставі численних звернень львів’ян ми неодноразово зверталися з письмовими пропозиціями до управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради щодо внесення змін в схеми руху та графіків руху у маршрути, які обслуговує наше підприємство, однак нашої позиції до вчорашнього дня, 16 січня, не чули, нас відверто ігнорували.

Думка чиновників щодо недотримання умов договору нашим підприємством є суб’єктивною та упередженою, адже нова транспортна схема спроектована так, що жоден з перевізників не в змозі її дотриматися. Тому про проблеми, які з’явилися після впровадження нової схеми руху маршрутного автотранспорту потрібно вирішувати концептуально, а не «шукати крайніх» у прорахунках чиновників Львівської міської ради, - йдеться у заяві підприємства.

„Стосовно інформації про те, що нашому підприємству не вистачає 40 автобусів - вона не відповідає дійсності та є відверто наклепницькою. За два тижні до проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника начальник та заступник управління транспорту Микола Жук та Андрій Білоус особисто з журналістами «24 каналу» мали можливість пересвідчитися в готовності та наявності автотранспорту для перевезення львів’ян. І тоді з їхнього боку ми не бачили жодних застережень чи зауважень. Сьогодні підприємство має більше, ніж 170 ліцензійних карток на перевезення, що відповідає тендерним вимогам та дозволяє в повній мірі забезпечити обслуговування закріплених за нами маршрутів”, – наголошується у повідомленні прес-служби ТзОВ „Фіакр-Львів”.

Як повідомлялося, 17 січня начальник управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради Микола Жук повідомив, що у компанії «Фіакр Львів» на обслуговування маршрутів у Львові не вийшов 21 автобус. «Ця компанія є лідером з недотримання умов конкурсу із перевезень», – додав чиновник.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що недобросовісне виконання умов перевізниками є однією із головних причин, чому є труднощі із впровадженням нової транспортної схеми у Львові.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня у Львові відбувся мітинг протесту проти нової транспортної мережі, яка діє у місті з 1 січня 2012 року.