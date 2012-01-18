Посадовця Держуправління охорони середовища взяли на хабарі

Львів. 18 січня. УНІАН. На Львівщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю під час отримання хабара в сумі 32 тисячі гривень було затримано головного спеціаліста відділу регуляторної політики та землеустрою Державного управління з охорони навколишнього природного середовища у Львівській області.

Про це повідомили УНІАН в ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, затриманий еколог зобов’язався сприяти мешканцю Львівщини у видачі відповідного свідоцтва щодо погодження проекту відведення земельної ділянки для забудови на території місцевої ради Буського району Львівської області.

Прокуратурою Львівської області порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 КК України.