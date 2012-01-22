Янукович упевнений в успішному проведенні в Україні Євро-2012

Київ. 22 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ упевнений в успішному проведенні в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу влітку цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи на урочистому зібранні з нагоди Дня Соборності та Свободи України, що відбувається у Національному палаці «Україна» в Києві.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що 2012 рік. – це рік Європи в Україні.

«Ми приймемо і, я впевнений - успішно, з усією традиційною українською гостинністю чемпіонат Європи з футболу», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, робота над підготовкою до чемпіонату вже практично завершується.

«Побудовано стадіони, дороги, готелі, аеропорти. Європа та світ по-новому побачать і зрозуміють Україну», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляє прес-служба Президента, на урочистому заході зібралися, крім нинішніх високопосадовців, усі попередні Президенти України – Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА та Віктор ЮЩЕНКО.