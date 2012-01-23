На Львівщині громадяни Румунії «чистили» банкомати

Львів. 23 січня. УНІАН. У Львові, при спробі незаконного втручання в роботу банкомату, затримано громадян Румунії, які за допомогою спеціального обладнання займались скануванням кодів доступу до банківських рахунків жителів обласного центру.

Про це повідомили УНІАН у ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, в подальшому зловмисники знімали готівкові кошти з особових рахунків в особливо великих розмірах.

Працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю, встановлено проведення шахраями незаконних операцій зі зняття коштів у інших обласних центрах Західного регіону держави.

Банкіри підраховують збитки від так званого “скімінгу”.

Порушено кримінальну справу.