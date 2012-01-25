На Львівщині водій „Мерседеса” на смерть збив двох пішоходів

Львів. 25 січня. УНІАН. У Львівській області водій автомобіля «Мерседес» на смерть збив двох пішоходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 січня о 18.10 на автодорозі Київ-Чоп у селі Розвадів Миколаївського району.

Водій «Мерседеса», 40-річний житель Борислава, перевищив безпечну швидкість руху, не врахував дорожню обстановку (погодних умов) та скоїв наїзд на двох пішоходів – 37-річного та 36-річну жителів села Рудники Миколаївського району.

Від отриманих тілесних ушкоджень пішоходи загинули на місці аварії.

За фактом ДТП триває слідство.