Львів. 25 січня. УНІАН. 25 січня у Львові з рейок зійшов трамвай №1. Через 25 хв рух було відновлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Справді на вул. Городоцькій, на повороті з вул. Чернівецької, вагон зійшов з рейок. Затримка руху становила 25 хв. Це маршрут №1. Рух трамваїв вже відновлено. Ми зараз з’ясовуємо причини такої ситуації, ймовірно, що усе спричинилось пониженням температури та заледенінням рейок. Матеріальних збитків нема, постраждалих також нема», - зазначив заступник директора з руху ЛКП «Львівелектротранс» Олег Білокурий.