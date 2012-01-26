У Львові шахтарі пікетували ОДА

Львів. 26 січня. УНІАН. Сьогодні кілька десятків працівників центрально-збагачувального комбінату ПАТ «Львівська вугільна компанія» з 11.00 до 13.00 пікетували Львівську облдержадміністрацію з вимогою врегулювати питання виплати їм боргів з зарплати за листопад-грудень минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікетування у помаранчевих касках скандували „Зарплату!” та „Ганьба”, тримаючи плакати з написами: «Віддайте нашу зарплату!», «Збагачення олігархів за чий кошт?» та «Де прокурорський нагляд за виплатою зарплати?».

Пікетувальники заявили, що борги з зарплати становлять майже 9 млн. грн. за листопад та грудень минулого року, і що їм не дають путівок на оздоровлення.

На завершення пікетування, представників від пікетуючих було запрошено керівництвом Львівської ОДА до адміністрації для обговорення вимог учасників акції та врегулювання питання.