У Львові шахтарі пікетували ОДА

18:16, 26 січня 2012
Львів
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Вимагали виплати боргів із зарплати

Львів. 26 січня. УНІАН. Сьогодні кілька десятків працівників центрально-збагачувального комбінату ПАТ «Львівська вугільна компанія» з 11.00 до 13.00 пікетували Львівську облдержадміністрацію з вимогою врегулювати питання виплати їм боргів з зарплати за листопад-грудень минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікетування у помаранчевих касках скандували „Зарплату!” та „Ганьба”, тримаючи плакати з написами: «Віддайте нашу зарплату!», «Збагачення олігархів за чий кошт?» та «Де прокурорський нагляд за виплатою зарплати?».

Пікетувальники заявили, що борги з зарплати становлять майже 9 млн. грн. за листопад та грудень минулого року, і що їм не дають путівок на оздоровлення.

На завершення пікетування, представників від пікетуючих було запрошено керівництвом Львівської ОДА до адміністрації для обговорення вимог учасників акції та врегулювання питання.

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