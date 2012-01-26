На Львівщині викрили потужний конвертаційний центр

Львів. 26 січня. УНІАН. На Львівщині СБУ викрила діяльність конвертаційного центру, через який незаконно було переведено у готівку 60 мільйонів гривень.

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 20 січня співробітники СБУ спільно з податковою міліцією викрили та припинили протиправну діяльність групи осіб, які організували конвертаційний центр, що протягом 2010-2011 років незаконно здійснив безтоварні операції на суму понад 60 мільйонів гривень.

Встановлено, що керівники приватних структур з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, придбали ряд приватних підприємств, призначивши при цьому на керівні посади підставних осіб.

Клієнтами зловмисників були суб’єкти господарювання, які шукали можливості ухилення від сплати податків. Після перерахування ними на рахунки підприємств конвертаційного центру безготівкових коштів за нібито поставлені товари, надані послуги та виконані роботи, гроші переводилися у готівку в банківських установах Львова.

У ході перевірки вилученої фінансової документації встановлено, що сума економічних збитків, заподіяних інтересам держави у вигляді недоотриманого податку на додану вартість, становить майже 10 мільйонів гривень.

Під час обшуків у приміщеннях низки львівських фірм, правоохоронці вилучили понад 110 тисяч гривень необлікованої готівки, бланків та печаток фіктивних фірм, які використовувались у незаконних схемах, а також комп’ютерну техніку з системою «клієнт-банк». Накладено арешт на рахунки у фінансових установах.

На даний час правоохоронці встановлюють суб’єктів господарювання, які користувалися послугами конвертаційного центру.

Слідчим відділом УСБУ у Львівській області стосовно організатора конвертаційного центру, 64-річного жителя міста Львова порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі) Кримінального кодексу України.

Матеріали кримінальної справи передані до органів податкової міліції Львівщини.

Триває слідство.