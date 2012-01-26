Відомий британський журнал Stylist рекомендує Львів для відпусток

Львів. 26 січня. УНІАН. Відомий британський журнал Stylist вніс Львів у ТОП-10 місць, які варто відвідати під час відпустки у 2012 році.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, британський журнал для жінок Stylist радить своїм читачам відвідати в Україні не лише ті міста, де гратиме їхня збірна під час Євро-2012, але й обов’язково завітати до Львова. У статті, присвяченій 10 туристичним напрямкам, куди найкраще цього року поїхати у відпустку, Україна стоїть під номером 8. Незважаючи на те, що збірна Англії не гратиме під час Євро-2012 у Львові, журнал рекомендує обов’язково відвідати Львів. Автори матеріалу називають Львів «Східною Флоренцією».

«Це приємна звістка для нас, яка лише підтверджує, що ми правильно розвиваємо туристичну сферу у нашому місті. Незважаючи на те, що, здавалося, футбол – чисто чоловіча гра, однак європейці дуже люблять подорожувати парами чи цілими родинами. І Львів якраз те місто, яке зможе надати кожному з подорожуючих безліч незабутніх приємних вражень.

Тому для нас важливо, щоб і після Євро-2012 до нас приїжджали туристи», - зазначила в. о. начальника управління туризму Львівської міської ради Галина Гриник.

Серед головних особливостей Львова журнал виділяє унікальне архітектурне різноманіття міста, кав’ярні та гастрономічні особливості.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року відомий путівник Lonely Planet також включив Україну в ТОП-10 місць, які варто відвідати в 2012 році, і почати відвідини він радив саме зі Львова.

Довідка УНІАН. Stylist – тижневий журнал для жінок, який виходить у Великій Британії.