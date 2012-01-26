На Львівщині затримали групу «барсетників»

Львів. 26 січня. УНІАН. На Львівщині працівники карного розшуку затримали трьох чоловіків, які за допомогою спеціального пристрою відчиняли автомобілі та викрадали звідти документи й речі.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, впіймали «барсетників» неподалік села Судова Вишня, що у Мостиському районі. Оперативники вилучили у них так званий сканер – пристрій, за допомогою якого вони відчиняли чужі автівки. Окрім цього, у зловмисників знайшли також поцуплені речі.

«Того дня вони вже встигли «відзначитись» на території Мостиського району. Постраждала вибігла на кілька хвилин у справах. Автомобіль залишила на вулиці. Доки жінки не було, «барсетники» непомітно відчинили машину і викрали торбинку, де були документи та гроші», - повідомив Володимир Хаба, заступник начальника відділу УКР ГУ МВС України у Львівській області.

Викрадачі діяли надзвичайно швидко. Повернувшись через кілька хвилин, жінка сіла за кермо та, нічого не помітивши, спокійно поїхала додому. Про крадіжку дізналася лише від правоохоронців. Ті затримали зловмисників швидше, аніж постраждала помітила зникнення речей.

Проти «барсетників» вже порушили кримінальну справу за ст.185 ч.2 КК України ( Крадіжка). За вчинення цього злочину передбачено до п’яти років ув’язнення.

За словами правоохоронців, є підозри, що учасники цієї злочинної групи причетні до низки інших викрадень, вчинених впродовж останніх місяців на Львівщині. Зараз цю версію перевіряють.