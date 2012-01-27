ДАК позбавила ліцензій ще 5 вишів
У списку і Львівський інститут менеджменту
Київ. 27 січня. УНІАН. За матеріалами перевірок Державної інспекції навчальних закладів України (ДІНЗ), Державна акредитаційна комісія (ДАК) анулювала всі ліцензії на здійснення освітньої діяльності приватного вищого навчального закладу «Західнодонбаський інститут економіки і управління» (м. Павлоград), коледжу вказаного приватного інституту і Скадовського відділення кримського факультету Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДІНЗ.
Основна причина – порушення Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. Зокрема, низький рівень кадрового забезпечення, недостатня матеріально-технічна база, низький рівень підготовки студентів, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, порушення в організації навчального процесу.
Також ДАК позбавила ліцензій з окремих спеціальностей ЗАТ «Львівський інститут менеджменту» та низки економічних спеціальностей на підготовку фахівців «Київського славістичного університету», який розташований по вулиці Мате Залки, 10-г.
Крім того, керівництву Київського славістичного університету доручено в тижневий термін вивести своїх студентів з неприйнятних для навчання та проживання навчальних приміщень та гуртожитків, зафіксованих фахівцями Державною інспекцією навчальних закладів та Київської сандепідемстанції в процесі перевірок, й упродовж трьох місяців усунути виявлені недоліки та порушення з надання освітніх послуг.
Усі студенти вишів, ліцензії яких анульовані, будуть до кінця навчального року переведені до інших ВНЗ.