ДАІ Львівщини очолив Федір Васильків

Львів. 30 січня. УНІАН. Сьогодні особовому складу Управління ДАІ у Львівській області було представлено нового начальника підполковника міліції Федіра Васильківа.

Нового керманича львівських ДАІшників представив заступник начальника ГУ МВС України у Львівській області Валерій Канюка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, до призначення на посаду начальника УДАІ у Львівській області Федір Васильків обіймав посаду заступника начальника УДАІ в Полтавській області.

Попередній керівник обласного ДАІ Львівщини Андрій Карпінець переведений на посаду заступника начальника УДАІ у Львівській області.