У Львові встановили пункт обігріву

Львів. 30 січня. УНІАН. У містах Львові та Дрогобичі розгорнуто три пункти обігріву населення. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управлінні МНС України у Львівській області.

У Львові пункт обігріву, де громадян забезпечуватимуть гарячим харчуванням та напоями, розгорнуто на площі Двірцевій біля будівлі головного залізничного вокзалу.

У Дрогобичі пункти обігріву розгорнули на площі Шевченка біля кінотеатру «Прометей» та на вул. Пилипа Орлика поблизу магазину «Океан».

Нагадаємо, раніше пункт обігріву було розгорнуто в Стрию, де тільки за минулу добу було забезпечено гарячим чаєм та печивом 250 осіб (з початку встановлення намету - 743).

Додамо, що в період з 26 по 29 січня в лікувальні установи Львівської області звернулися 11 потерпілих від обмороження та переохолодження. Загалом з початку зимового періоду в області зареєстровано два смертельні випадки обмороження.