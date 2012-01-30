У центрі Львова горіла іномарка

Причина встановлюється

Львів. 30 січня. УНІАН. У Львові цієї ночі на вулиці Личаківський загорівся легковий автомобіль «Опель Вектра». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Львівській області. За повідомленням рятувальників, вогонь знищив моторний відсік, передній бампер, капот, переднє колесо, панель приладів, пошкодив салон автомобіля на площі 2 кв.м. Причина пожежі встановлюється.

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