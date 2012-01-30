Студент ПТУ став депутатом сільради на Львівщині

14:47, 30 січня 2012
Львів
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Проголосувало 97% виборців

Львів. 30 січня. УНІАН. 29 січня 2012  року у Волошинівській сільській раді Старосамбірського району на Львівщині відбулись проміжні вибори депутата місцевої ради.

Як повідомили УНІАН у відділі адміністрування Державного реєстру виборців Львівської ОДА, депутатом сільської ради обрано 19-річного Дадерка Миколу Миколайовича, студента Дрогобицького ПТУ, позапартійного.

Як зазначають в ОДА, за студента проголосувало 97%.

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