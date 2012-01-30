Студент ПТУ став депутатом сільради на Львівщині

Проголосувало 97% виборців

Львів. 30 січня. УНІАН. 29 січня 2012 року у Волошинівській сільській раді Старосамбірського району на Львівщині відбулись проміжні вибори депутата місцевої ради. Як повідомили УНІАН у відділі адміністрування Державного реєстру виборців Львівської ОДА, депутатом сільської ради обрано 19-річного Дадерка Миколу Миколайовича, студента Дрогобицького ПТУ, позапартійного. Як зазначають в ОДА, за студента проголосувало 97%.

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