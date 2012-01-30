Лижну траса міжнародного зразка відкрили на Львівщині

Львів. 30 січня. УНІАН. У Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів відкрили єдину в Україні лижну трасу, що має міжнародний сертифікат.

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, спортивний центр знаходиться в селі Верхнє Турківського району на Львівщині.

Додамо, що на цій трасі 26 січня уже відбувся чемпіонат України з лижних гонок та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та вадами зору.

Президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич наголосив, що це лише перші змагання, які проводяться на базі центру і вже є три заявки на проведення наступних турнірів такого ж рівня.

Західний реабілітаційно-спортивний центр є на сьогодні унікальним реабілітаційно-спортивним об’єктом України та Східної Європи. Ця база розглядається як один із перспективних об’єктів для реалізації стратегічного напрямку розвитку спортивної та туристичної інфраструктури області проекту «Олімпійська надія -2022».