У Львові на аукціоні спробують продати 21 ділянку

Львів. 30 січня. УНІАН. 28 лютого у Львові заплановано провести аукціон з продажу земельних ділянок.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, на відкриті торги виставлено 21 земельну ділянку, з них 4 на вул. Полуботка – вул. Соняшникова, вул. Паровозна, 9 – вул. Яворницького, вул. Дж. Вашингтона, 3 – вул. Зелена та вул. Наукова, 2-б на торги виставлено вперше.

Окрім цього, як наголосили в міськраді, інші 17 ділянок виставляють на аукціон повторно. Це ділянки на вул. Роксолани (1) та (2), вул. І. Величковського, 16-18, вул. Демнянська (Б), Ковельська,108-а, вул. Липова Алея - вул.Стуса, вул. Кульпарківська, 226-г (1), вул. Кульпарківська, 226-г (2), вул. Щирецька – вул. Ряшівська (проектована), вул. Сяйво, 2, вул. Рахівська, вул. Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-3), вул. Північна в промзоні «Сигнівка» (ділянка 2-4), вул. Земельна (проектована) - вул. Мележа (проектована), вул. Трускавецька – вул. Академіка Я. Підстригача (А), вул. Трускавецька – вул. Академіка Я. Підстригача (Б), вул. Трускавецька – вул. Академіка Я. Підстригача (В).

«Детальніше з інформацією про аукціон земельних ділянок можна ознайомитися на сайті міської ради у рубриці «Актуально», – наголосили в міськраді.