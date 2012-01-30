Поляки подарували львівським прикордонникам реанімобіль

Львів. 30 січня. УНІАН. Польські медики станції швидкої допомоги міста Любліна подарували реанімобіль обладнаний сучасним кардіологічним устаткуванням Львівському клінічному госпітаі Державної прикордонної служби.

Про це повідомив УНІАН начальник клініки хірургії госпіталю полковник медичної служби Андрій Іващенко.

Він відмітив, що не зважаючи на розміри, автомобіль споживає мало пального і готовий до виїзду за будь-якої погоди, адже має систему постійного прогріву.

„Від того, наскільки вчасно та якісно надають медичну допомогу, залежить подальше життя та здоров‘я людини. Уже в дорозі до госпіталю ми зможемо рятувати життя, надавати медичну допомогу та проводити реанімаційні дії”, - наголосив Андрій Іващенко.

Він також зазначив, що такий подарунок польських медиків особливо актуальним є напередодні Чемпіонату Євро-2012, адже митні переходи на західному кордоні України обслугуватиме саме персонал Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби.