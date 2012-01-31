На Львівщині від переохолодження загинуло троє осіб

Львів. 31 січня. УНІАН. На Львівщині зростає кількість постраждалих внаслідок переохолодження та обмороження: з настанням морозів троє осіб загинуло, 20 чоловік госпіталізовано.

Про це повідомив УНІАН начальник Головного управління МНС України в Львівській області Сергій ДМИТРОВСЬКИЙ.

За інформацією Львівського обласного центру Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у період з 26 січня в лікувальні заклади області звернулось 24 людини, які постраждали внаслідок сильних морозів, з них 20 чоловік госпіталізовано.

Як повідомив Сергій Дмитровський, з метою недопущення обмороження і загибелі людей на території Львівщини, підрозділами обласного управління МНС вже встановлено 4 пункти обігріву. У разі необхідності люди можуть зігрітися та попити гарячого чаю у місті Львові на площі Двірцевій поблизу головного залізничного вокзалу, у м. Стрию на майдані Ринок та у м. Дрогобичі на площі Шевченка та на вулиці П.Орлика. Протягом минулої доби, 30 січня, до пунктів обігріву МНС звернулось 132 людини. Загалом, за 4 дні рятувальники надали допомогу 875 громадянам.

