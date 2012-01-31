У Львові через морози на рейс не виїхали 4 тролейбуси

Львів. 31 січня. УНІАН. У Львові через низьку температуру замерзають та обриваються контактні мережі. У зв’язку з цим сьогодні зупинялися тролейбуси №№2, 5, 11, 24. Про це УНІАН повідомили в управлінні транспорту та зв’язку Львівської міської ради.

«Усі несправності оперативно ліквідовують працівники відповідних служб ЛКП «Львівелектротранс», - зазначив заступник начальника управління транспорту та зв’язку ЛМР Андрій Білоус.

Окрім цього, за словами А Білоуса, через морози у автобусах замерзає пневматична система закривання-відкривання дверей. Відтак, на маршрутах курсує орієнтовно на 30 автобусів менше. «Така ситуація була вчора і сьогодні також», - додав чиновник.