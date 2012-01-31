На Львівщині міліція надає допомогу постраждалим від морозу
За три доби врятували 51 особу
Львів. 31 січня. УНІАН. Львівські міліціонери долучилися до порятунку постраждалих внаслідок переохолодження та обмороження.
Як повідомила УНІАН інспектор Сектору зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Галина Лемішко, за три доби, у період 28 – 30 січня, міліціонери надали допомогу 51 жителю області, яким стало погано на вулиці через значне пониження температури.
„Правоохоронці доправили додому двадцять одну особу, чотирнадцятьох людей передали родичам, у шістнадцяти випадках міліціонери викликали для надання медичної допомоги постраждалим швидку допомогу”, - розповіла Галина Лемішко.
Працівники міліції і надалі продовжують стежити за тим, аби на вулицях, у під’їздах та підвалах не замерзали люди.
Правоохоронці просять мешканців Львівщини не бути байдужими та терміново повідомляти про усі такі випадки до міліції за телефоном «102» або ж одразу викликати медиків за номером «103».