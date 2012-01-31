На Львівщині діє 136 пунктів обігріву, – міліція

Львів. 31 січня. УНІАН. У Львівській області організовано 136 пунктів обігріву, куди люди можуть звернутися за допомогою.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, один із таких центрів діє в центрі Львова, в приміщенні Львівської міської ради. На площі Двірцевій, неподалік залізничного вокзалу, встановили намет для безпритульних та усіх, кому необхідно зігрітися.

Також, у Львові діє Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян на вул. Кирилівська, 3 А.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці Львівщини за три доби, у період 28 – 30 січня, надали допомогу 51 жителю області, яким стало погано на вулиці через значне пониження температури. Однак в області від переохолодження троє осіб загинуло та 20 – госпіталізовано.