Міліція припинила діяльність веб-ресурсу "ЕХ.UA"

Київ. 31 січня. УНІАН. Сьогодні мільйони користувачів популярного веб-ресурсу «ЕХ.UA» не змогли ані подивитися свої улюблені фільми, ані безкоштовно завантажити комп’ютерні програми. Як з’ясувалося, справа не у технічних проблемах та збоях, а у кримінальній справі, в рамках якої українські правоохоронці припинили діяльність вказаного ресурсу.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, під час оперативного супроводження кримінальної справи встановлено, що адміністрація зазначеного веб-сайту всупереч законним вимогам правовласників і положенням Закону України «Про авторське право та суміжні права» забезпечувала масштабне розповсюдження на території держави та поза її межами протиправного контенту – сотень тисяч найменувань аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм та комп’ютерних програм.

У листопаді 2010 року Американська асоціація звукозапису RIAA віднесла «ЕХ.UA» до 25-ти найбільших «піратських» веб-ресурсів світу. За твердженнями вказаної міжнародної організації, на сайті немає жодного відео- чи аудіофайлу, легальність поширення якого підтверджена власником авторських прав.

Приводом до порушення кримінальної справи за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення авторського права і суміжних прав, послугували звернення, що надійшли на адресу Міністерства внутрішніх справ України від офіційних представників провідних світових виробників програмного забезпечення – міжнародних корпорацій «Adobe Systems Inc.», «Microsoft Corporation», «Graphisoft Inc.» тощо, програмні продукти яких упродовж тривалого часу незаконно розповсюджувались через веб-сайт «ЕХ.ua».

Під час обшуків в офісі та дата-центрах веб-ресурсу міліціонери вилучили велику кількість комп’ютерної техніки та мережевого обладнання, у тому числі 200 серверів із загальним обсягом інформації понад 6000 терабайт.

Оперативники з’ясували, що адміністрацію ресурсу очолював громадянин Латвії. Наразі 16 працівників офісу компанії допитуються, а вилучена техніка направлена на експертизу. Скільки осіб буде притягнуто до відповідальності в рамках розслідування цієї кримінальної справи, стане зрозуміло після проведення необхідних слідчих та процесуальних дій.

Відповідальність за статтею Кримінального кодексу України, за якою порушена кримінальна справа, передбачена у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією примірників творів та відповідного обладнання.

У світі набирає обертів протидія комп’ютерному піратству та порушенню прав інтелектуальної власності. Закриття потужного веб-ресурсу «EX.UA» є справою світового масштабу. Подібне викриття нещодавно сталося у США, де ФБР припинило функціонування одного з найбільших світових файлообмінників megaupload.com, за допомогою якого розповсюджувалася контрафактна аудіовізуальна продукція та протиправний контент інших категорій. Веб-сайт діяв з 2005 року і займав 13-ту позицію в рейтингу найбільших «піратських» інтернет-ресурсів світу. За час його існування власники сайту незаконно заробили близько 175 млн. доларів США, правовласники ж понесли збитки, що оцінюються в понад півмільярда доларів. За цією справою ФБР видано ордери на арешт 7-ми осіб, які створили та забезпечували функціонування файлообмінника megaupload.com. Трьох з них, включаючи організатора, на даний момент заарештовано в м. Окленд Нової Зеландії.