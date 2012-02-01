Підлітки викрали з церкви скриньку з пожертвами

Львів. 1 лютого. УНІАН. На Львівщині двоє учнів профтехучилища обікрали церкву у місті Новояворівську.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до міліції звернувся настоятель місцевого храму, який заявив, що невідомі особи, зламавши замок на вхідних дверях, проникли вночі до церкви та забрали скриньку з пожертвами вірян, де було щонайменше три тисячі гривень.

Як зазначається у повідомленні, того ж дня оперативники карного розшуку встановили та затримали двох учнів місцевого профтехучилища за підозрою в крадіжці. Хлопці у скоєному зізналися. Розповіли, що більшу частину викрадених грошей уже встигли витратити на власні потреби.

«За цим фактом триває перевірка. Зараз вирішується питання щодо порушення кримінальної справи за статтею 185 частиною 3 Кримінального Кодексу України (крадіжка)», - повідомила УНІАН інспектор по роботі з населенням та громадськими формуваннями Яворівського райвідділу міліції Галина Мрочко.