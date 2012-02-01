11 автобусів ЛАЗу у Львові не виїхали на маршрут

Львів. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні у Львові на маршрути не виїхало 11 великогабаритних автобусів виробництва ЛАЗ. Про це УНІАН повідомили в комунальному підприємстві АТП №1.

«Ці автобуси переважно стоять через поломки паливної системи, електродвигуна обігріву вітрового скла, тощо»,– зазначають на підприємстві.

«Власними силами нам вдалось усунути неполадки на трьох автобусах, і вони вже зранку виїхали на маршрути. Йдеться про дві гармошки та один великогабаритний автобус. Однак, маємо проблеми з замерзанням пневматичних систем, тому автобуси систематично сходять з рейсів для обігріву у буксах», – зазначив директор АТП №1 Андрій Тичина.

Нагадаємо, 31 січня за офіційною інформацією перевізників, на маршрути не виїхало 42 автобуси.