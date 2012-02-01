Азаров заборонив виписувати з лікарень безхатченків
13:48, 01 лютого 2012Львів
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У період холодів
Київ. 1 лютого. УНІАН. У період істотного похолодання в Україні лікарням заборонено виписувати пацієнтів, які не мають постійного місця проживання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
Він відзначив, що відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров`я.
«Повідомляю всіх, що Міністерство охорони здоров`я видало наказ, яким забороняється виписувати з лікарень людей без постійного місця проживання поки період холодів», - сказав М.АЗАРОВ.
Також він повідомив, що за дорученням віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА соціальні працівники повинні будуть проводити обходи самотніх і безпомічних людей.
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