Утилізовані в Європі цукрозамінники імпортують в Україну

Київ. 1 лютого. УНІАН. Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» занепокоєна зростанням імпорту до України цукрозамінників.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив голова правління Національної асоціації цукровиробників України «Укрцукор» Микола ЯРЧУК.

«Збільшується використання цукрозамінників, які утилізують з Європи, де їх використання заборонене, і осідають на нашому ринку», - повідомив він.

За словами М.ЯРЧУКА, в Україні не ведеться статистика обсягів імпорту цукрозамінників, але, за оцінками асоціації, минулого маркетингового року до України було імпортоване цукрозамінників в обсязі, що заміщає 250-300 тис. тонн цукру, «і ця тенденція, на жаль, зростає». Він додав, що є такі цукрозамінники, кілограм яких замінює до однієї тонни цукру. «До України на рік вже ввозиться у переведенні на одного жителя цукрозамінників, які замінюють 8 кг цукру», - додав він.

М.ЯРЧУК пояснив, що 8 років тому цукрозамінників на українському ринку практично не було, а після того, як Європа заборонила використання 23 тис. тонн цукрозамінників, «вони почали повним ходом йти до України, яка не зреагувала ще й досі і не виписала, як це зробила Європа, правила, скільки і яких цукрозамінників може бути використано в кожному конкретному кілограмі виробу, кондитерського або іншого продукту».

«У цьому питанні має бути державний контроль, однак, на жаль, у нас його немає», - відзначає експерт.

За його словами, використання цукрозамінників і більш дешеве, і більш технологічно просте. І те, що сьогодні дієвого контролю за використанням цукрозамінників немає, спрощує імпортерам завдання.

Докладніше читайте в інтерв`ю УНІАН «Цукрова галузь: гіркий присмак «солодкого» урожаю» (http://economics.unian.net/rus/detail/118453).