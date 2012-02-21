На Львівщині на вимаганні хабарів попався посадовець митного посту

Київ. 21 лютого. УНІАН. Співробітники СБУ у Львівській області за систематичне вимагання хабарів затримали митника та двох його спільників.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що заступник начальника одного з митних постів Львівської митниці і два брокери систематично вимагали та отримували хабарі у суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за пришвидшення митного оформлення вантажів. Тим, хто відмовлявся платити гроші, створювалися штучні перешкоди у розмитненні вантажів.

Під час оперативних заходів також з’ясувалося, що впродовж минулого року члени злочинної групи одержали 40 хабарів на загальну суму понад 250 тис. грн.

За матеріалами УСБУ у Львівській області органами прокуратури стосовно зловмисників порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 368 (одержання хабара вчинене злочинною групою за попередньою змовою) Кримінального кодексу України. Організатору злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.