У Львові відбудеться мітинг лівих сил до Дня Захисника Вітчизни

Львів. 22 лютого. УНІАН. 23 лютого у Львові відбудеться мітинг лівоцентристських сил присвячений Дню Захисника Вітчизни.

Як повідомив УНІАН один з організатороів заходу, голова Львівської обласної організації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, мітинг відбудеться за участі представників обласних осередків Комуністичної партії України, Соціалістичної партії України, Антифашистського комітету України та ряду ветеранських і громадських організацій області.

Мітинг, на який представники політичних сил і громадських організацій прийдуть із своєю символікою та символікою Радянської армії, розпочнеться об 11.00 на площі біля Монументу слави (вул. Стрийська) у Львові.

„На мітингу ми оприлюднимо свою заяву щодо політичних подій 9 травня 2011 року у Львові, які так і не отримали оцінки Президента України, а також ухвалимо заяву щодо політичної ситуації в державі на даний час”, - розповів Олександр Калинюк.