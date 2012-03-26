Львівщина під час Євро-2012 очікує 15 тисяч фанів з Німеччини і Данії

Львів. 26 березня. УНІАН. Львів та область очікують на час проведення матчів чемпіонату Європи з футболу прибуття близько 10 тисяч уболівальників з Німеччини, а також 3-4 тис. - з Данії, імовірна кількість фанів з Португалії та Польщі ще підраховується.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначив заступник голови Львівської ОДА з питань Євро-2012 Володимир Губицький, очкується, що найбільша кількість уболівальників приїде до Львова з Польщі.

Чиновник поінформував, що підготовка пропускного пункту «Рава-Руська» до Євро-2012 вже майже завершена, на «Краковці» та «Шегинях» ще тривають відповідні роботи.

Згідно з жеребкуванням фінального турніру Євро-2012 у Львові свої матчі зіграють збірні Німеччини, Португалії та Данії. Для уболівальників діятимуть спеціальні митні коридори.

Як повідомляв УНІАН, станом на початок березня офіційне Агентство з розміщення вболівальників у Львові законтрактувало 7700 ліжко-місць у готелях та альтернативних закладах міста й області. З 2 грудня 2011 року працює офіційний багатомовний сайт Агентства з підготовки до Євро-2012, де виставлено на продаж місця в цих засобах тимчасового проживання.

Данські уболівальники розмістяться у фан-кемпінгу у львівському готельному комплексі «Бухта вікінгів».