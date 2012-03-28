На Львівщині порушено справу за пошкоджений будинок мера

Київ. 28 березня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області за фактами пошкодження автомобіля та помешкання міського голови Борислава порушено кримінальну справу.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, вказану кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та з письмовими вказівками скеровано у слідчий відділ Бориславського МВ ГУ МВС України у Львівській області для подальшого проведення досудового слідства.

Хід розслідування слідства перебуває на контролі прокуратури Львівської області.

26 березня у чергову частину Бориславського МВ ГУ МВС України у Львівській області надійшло повідомлення від міського голови Борислава про те, що невідомі особи камінням пошкодили його автомобіль, який знаходився на подвір’ї приватного будинку. Наступного дня в чергову частину міліції надійшло інше телефонне повідомлення від мера міста про те, що невідомі особи камінням розбили три вікна в його будинку.