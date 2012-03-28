На Львівщині порушено справу за пошкоджений будинок мера
Розслідує прокуратура
Київ. 28 березня. УНІАН. Органами прокуратури Львівської області за фактами пошкодження автомобіля та помешкання міського голови Борислава порушено кримінальну справу.
Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, вказану кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та з письмовими вказівками скеровано у слідчий відділ Бориславського МВ ГУ МВС України у Львівській області для подальшого проведення досудового слідства.
Хід розслідування слідства перебуває на контролі прокуратури Львівської області.
26 березня у чергову частину Бориславського МВ ГУ МВС України у Львівській області надійшло повідомлення від міського голови Борислава про те, що невідомі особи камінням пошкодили його автомобіль, який знаходився на подвір’ї приватного будинку. Наступного дня в чергову частину міліції надійшло інше телефонне повідомлення від мера міста про те, що невідомі особи камінням розбили три вікна в його будинку.