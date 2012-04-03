Навчання з відпрацювання ліквідації групових порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів на стадіоні «Арена-Львів»
08:50, 03 квітня 2012Львів
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3 квітня 2012 року, о 9.45 годині у Львові розпочнуться навчання з відпрацювання єдиного підходу при вирішенні завдань з локалізації та ліквідації групових порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів на стадіоні «Арена-Львів».
Збір журналістів о 9.45 біля головного входу на стадіон.
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