Навчання з відпрацювання ліквідації групових порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів на стадіоні «Арена-Львів»

3 квітня 2012 року, о 9.45 годині у Львові розпочнуться навчання з відпрацювання єдиного підходу при вирішенні завдань з локалізації та ліквідації групових порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів на стадіоні «Арена-Львів».

Збір журналістів о 9.45 біля головного входу на стадіон.