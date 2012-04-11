У Львові вшанували пам’ять в`язнів концтаборів

Львів. 11 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові пройшли заходи до Міжнародного дня визволення в`язнів нацистських концтаборів.

Як передає кореспондент УНІАН, вшанування пам’яті жертв нацистів пройшло на території Цитаделі - колишнього табору „Шталаг-328”, де під час Другої світової війни перебувало близько 500 тисяч військовополонених різних національностей, кожен четвертий з яких – українець (понад 150 тисяч в`язнів тут загинуло і досі лежать у братських могилах на території Цитаделі).

Представники влади і громадськості поклали квіти до меморіального хреста, встановленого на території колишнього концтабору, після чого представники християнських конфесій провели чин панахиди.

Наказом Міністерства культури територія Цитаделі з усіма будівлями занесена до Державного реєстру пам`яток України.

Сьогодні заходи з нагоди Міжнародного дня визволення в`язнів нацистських концтаборів пройшли також на території колишнього Львівського гетто і Янівського табору у Львові.