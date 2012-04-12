Янукович і Платіні взяли участь у відкритті терміналу аеропорту

Львів. 12 квітня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович і президент УЄФА Мішель Платіні взяли участь у відкритті нового терміналу міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

Вітаючи присутніх з цією подією, В.Янукович назвав її черговим святом, перемогою Львова на шляху підготовки до Євро-2012.

«Ми відкриваємо новий найсучасніший термінал», - цитує слова Президента його прес-служба.

В.Янукович наголосив, що пропускна здатність цього об’єкту становитиме близько 2100 пасажирів на годину.

За словами В.Януковича, сьогодні перед місцевою владою стоїть масштабне завдання побудувати навколо аеропорту сучасну інфраструктуру. «І ми це будемо робити зараз», - підкреслив він.

Зі свого боку М.Платіні високо оцінив роботу, проведену Україною в контексті підготовки до Євро-2012. «Дивовижно, що може зробити маленький футбольний м’яч», - зазначив М.Платіні.

Він висловив переконання, що Євро-2012 в Україні стане справжнім великим святом для футбольних вболівальників.

В.Янукович і М.Платіні разом перерізали символічну стрічку. У їхній присутності також було відкрито погруддя короля Данила Галицького у приміщенні нового терміналу.