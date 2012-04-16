«Львів-2012»: усе про медіа-центр Євро

Львів. 16 квітня. УНІАН. Медіа-центр «Львів-2012», який працюватиме для журналістів єврочемпіонату, буде розташований на території Львівської міської ради, найвірогідніше – у Великій сесійній залі. Його організатори поки що не можуть описати його вигляд, оскільки декор та наповнення зони для представників ЗМІ залежатиме від активності спонсорів, які долучаться до цього проекту. Про це Інформаційному центру «Україна-2012» в ексклюзивному коментарі повідомила провідний менеджер з інформаційної політики та PR ЛКП «Агенція з підготовки Львова до Євро-2012» Людмила Дунець.

«Медіа-центр буде розрахований на певну кількість журналістів. Для них будуть облаштовані спеціальні робочі місця з комп’ютерами та зі звичайними столами. Буде також зона для відпочинку, територія, де можна було б перекусити, зона для перегляду матчів, а також місце для брифінгів», - розповіла пані Дунець.

Вона зазначила, що Велика сесійна зала буде поділена на сектори. В свою чергу, зона для харчування планується в дворику ратуші, там можна буде навіть подивитися матчі. «Безпосередньо у Великій сесійній залі медіа-центр запрацює перед самим чемпіонатом. Але значна частина роботи, як формування та розсилка медійних повідомлень – розпочалася вже. Поряд з цим, наразі ведеться активна робота з розробки інтернет-сторінки, на якій буде публікуватися інформація спеціально для журналістів, в тому числі медіа-центру. Ця сторінка буде створена на базі офіційного туристичного сайту міста lviv.travel», - повідомила спеціаліст з інформаційної політики та PR.

Як розповіла Людмила Дунець, більшість працівників медіа-центру – це будуть волонтери, але буде також і свій штат. Останні переважно представлятимуть прес-службу Львівської міської ради, але будуть і нові люди. «Волонтери мають працювати 7 годин, тобто за добу буде організовано 3 зміни, в кожній з яких буде задіяно від 25 до 35 добровольців. Тобто протягом дня до роботи медіа-центру буде залучено до 100 волонтерів, а також ще 10-15 працівників штату. Щодо годин роботи медіа-центру, то якісь дні він буде працювати цілодобово – це у дні до, під час та після матчу. У дні, коли матчів у Львові не буде – прес-центр працюватиме з 9 до 24.00 чи до 22.00 години», - резюмував організатор.