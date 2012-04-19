Тривалість життя українців на 10 років менша, ніж в країнах Євросоюзу

Київ. 19 квітня. УНІАН. Експерти встановили, що тривалість життя українців на 10 років менша, ніж в країнах Європейського Союзу.

Про це йдеться у доповіді ”Права людини в галузі охорони здоров’я-2011”, презентованій сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Доповідь підготовлена громадською організацією «Інститут правових досліджень та стратегій» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

Як повідомив голова «Інституту правових досліджень та стратегій» Андрій Роханський, очікувана тривалість життя населення України становить 68,2 роки, що в середньому на 10 років менше, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт дитячої смертності у 2,5 рази вищий, ніж у країнах Євросоюзу. Рівень передчасної смертності втричі перевищує аналогічний у країнах ЄС рівень смертності, в тому числі від туберкульозу - в Україні він у 20 разів вищий.

За словами А.Роханського, у 2011 році населення України скоротилось на 145 тисяч осіб, за два місяці 2012 року - на 30 тисяч.

”Такими темпами до 2050 року у нас населення скоротиться на 9 мільйонів людей”, - наголосив експерт.

Він також повідомив, що в доповіді надається аналіз ситуації за 2011 рік з дотриманням прав людини у сфері медичної допомоги. Зокрема, аналізуються перші кроки з реформування галузі охорони здоров`я, що були розпочати владою в пілотних регіонах.