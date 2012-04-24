У Львові стартував чемпіонат України з боксу серед молоді

Львів. 24 квітня. УНІАН. Сьогодні у Львові в Палаці ігрових видів спорту «Україна» о 17.00 відбулося офіційне відкриття Чемпіонату України з боксу серед молоді 1994-1995 рр. як відбіркового до складу молодіжної збірної команди, що представлятиме Україну на Чемпіонаті світу з боксу серед молоді 15 - 28 жовтня у Південній Кореї. Чемпіонат триватиме до 29 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, за попередніми заявками, загальна кількість очікуваних спортсменів становить 200-250 атлетів, які представлятимуть усі області України. Головним суддею змагань буде суддя АІБА – Микола Каракулов (м. Кременчук).

Перші поєдинки відбудуться 25-26 квітня, а 27 квітня для спортсменів передбачений день відпочинку, під час якого для них будуть організовані екскурсії містом. Півфінали змагань пройдуть 29 квітня.

„Проведення таких заходів – це передусім пропаганда здорового способу життя серед молоді і популяризація боксу у Львові. Адже Львів славиться хорошими боксерами і ми щороку намагаємося проводити саме у цьому місті різноманітні змагання. На моє переконання, у Львові виховуються майбутні зірки боксу, майбутні Клички”, - зазначив з нагоди урочистого відкриття Чемпіонату голова Федерації боксу України Володимир Прудивус.

Він також зазначив, що до організації проведення Чемпіонату долучилися, як влада, зокрема, Львівська обласна державна адміністрація, так і меценати від спорту.

«Ми очікуємо безкомпромісної боротьби між спортсменами, оскільки переможці увійдуть до складу молодіжної збірної команди України, яка представлятиме нашу державу на Чемпіонаті світу з боксу у Кореї. Також ми надіємось, що наші львівські спортсмени увійдуть у склад збірної України, тому маємо усі підстави говорити про те, що Палац спорту побачить цікаві та напружені поєдинки», - зазначив президент Львівської обласної федерації боксу Олександр Павелець.

Організаційний комітет Чемпіонату: Державна служба молоді та спорту України, Федерація боксу України, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА, Львівська обласна федерація боксу, відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області.

